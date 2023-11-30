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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التأخير يسبب الوفاة.. أعراض السكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من المشكلات الصحية المهددة للحياة، وتطلب التدخل الطبي سريع، لذا من المهم معرفة أعراضها.

وفقا لما جاء في موقع هيلث، نكشف أهم أعراض السكتة الدماغية المؤدية للوفاة.

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أعراض السكتة الدماغية

معرفة السكتة الدماغية وعلاجها بشكل فوري، أمرًا حيويًا لبقاء الأشخاص على قيد الحياة.

ومن بين أعراض السكتة الدماغية ما يسمى بالـ BEFAST. وهذا يعني:

B للتوازن: فقدان التوازن أو الظهور بمظهر غير منسق. 
E للعيون: الرؤية الضبابية أو الرؤية المزدوجة.
F يشير إلى ضعف الوجه: يبدو أن الوجه يتدلى من جانب واحد مقارنة بالجانب الآخر. 
A للذراع: ضعف أو تنميل أو شلل مؤقت في الذراعين (وأحيانًا الساقين).
S للكلام: كلام غير واضح أو صعوبة في التحدث بوضح.

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