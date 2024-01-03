عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تدمر الجسم.. إليك طرق الوقاية من أمراض الكبد

الكبد
الكبد

تعد أمراض الكبد من أكثر المشكلات الصحية التى تؤثر حيوية الإنسان ومعظم وظائف الجسم لذا من المهم معرفة طرق الوقاية منها .

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم طرق الوقاية من أمراض الكبد .

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم


تجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر: استخدم الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس وإذا قررت الحصول على وشم أو قم بتثبيت الحلى بالجسم عن طريق الثقب، فكن حريصًا على انتقاء مكان يتسم بالنظافة والأمان.

 أطلب المساعدة إذا كنت تتعاطى مخدرات غير مشروعة من خلال الوريد ولا تتشارك الإبر عند حقن المخدرات.


احصل على التطعيمات

إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت قد أُصبت بأي نوع من أنواع فيروس التهاب الكبد بالفعل، فتحدث مع طبيبك عن الحصول على لقاحات التهاب الكبد A وB.


كن حذرًا عند استخدام الأدوية

تناوَل الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية وتلك المتاحة دون وصفة طبية فقط عند الحاجة وبالجرعات الموصى بها و لا تتناول الأدوية مع المشروبات الكحولية.

 تحدث مع طبيبك قبل تناول المكملات العشبية والأدوية التي تُصرف بوصفة طبية أو تلك المتاحة دون وصفة طبية معًا.


تجنب ملامسة دم أو سوائل جسم الأشخاص الآخرين

 يمكن أن تنتشر فيروسات التهاب الكبد من خلال التعرض عن طريق الخطأ لوخز الإبر أو الإجراءات غير الملائمة لعمليات تنظيف الدم أو سوائل الجسم الأخرى.


حافظ على نظافة الطعام

 اغسل يديك جيدًا قبل تحضير الطعام أو تناوله وإذا كنت تسافر في بلد نامية فاستخدم المياه المعبأة في زجاجات للشرب وغسل اليدين والأسنان.


كن حذرًا عند استخدام المبيدات الحشرية 

 احرص على استخدام هذه المنتجات في مكان جيد التهوية وارتدِ كمامة عند رش المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والطلاء والمواد الكيميائية السامة الأخرى.

الحماية من المبيدات_الحشرية
الحماية من المبيدات_الحشرية


احمِ جلدك. 

عند استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة الأخرى، احرص على ارتداء قفازات وملابس بأكمام طويلة وقبعة وكمامة حتى لا يمتص جلدك تلك المواد الكيميائية.


حافِظْ على وزن صحي

قد تتسبب السّمنة في الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

الكبد الكبد الدهني المبيدات الحشرية المواد الكيميائية السامة امراض الكبد الوقاية من أمراض الكبد فيروس التهاب الكبد مرض الكبد الدهني مرض الكبد مشروبات كحولية ممارسة الجنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

نوع القدم كلمة السر في اختيار الأحذية المريحة

اكتشف بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

مميت ومنقذ.. احترس الإسبرين سلاح ذو حدين في السكتة الدماغية

تسبب الموت المفاجئ.. أعراض السكتة الدماغية

انتبه..هؤلاء مهددون بالإصابة بأمراض الكبد

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

جوة وبرة الثلاجة.. طرق تخزين الزبدة بـ 3 أفكار مختلفة

طريقة عمل حواوشي الدجاج بمذاق شهي مثل الأنواع الجاهزة

ترشيحاتنا

قبل امتحانات نصف العام.. آية واحدة تقضي على النسيان رددها كثيرا

شقيقان يدفعان حياتهما ثمنا لخلافات الجيرة في كفر الشيخ.. تفاصيل

روسيا تسقط صاروخًا أوكرانيًا فوق ميناء سيفاستوبول في القرم

الحكم على مُحامٍ شهير في تهمة سب وقذف مرتضى منصور| اعرف التفاصيل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهرب من سؤال حول استشهاد قادة حماس في لبنان

صيغة التهنئة عند الزواج .. أفضل كلمات تقال للعروسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الجسم.. إليك طرق الوقاية من أمراض الكبد

نوع القدم كلمة السر في اختيار الأحذية المريحة

اكتشف بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

مميت ومنقذ.. احترس الإسبرين سلاح ذو حدين في السكتة الدماغية

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ