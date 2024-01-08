أحمد المسلماني: وضع الأطفال داخل قطاع غزة هو الأسوء عالميا

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: جنود الاحتلال الإسرائيلي يحتاجون أطباء نفسيين، لكونهم يعانون من حالة هوس.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، أن الاحتلال يرتكب مجازر ومشاهد غير أخلاقية في مخيم جباليا، خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن جنود الاحتلال لديهم خلل نفسي عميق، متابعا: جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على رهائن إسرائيليين، بالرغم من أنهم تحدثوا بالعبرية وعرفوا أنفسهم.

ولفت إلى أن وضع الأطفال داخل قطاع غزة هو الأسوء على مستوى العالم، 90% من الأطفال يعانون من العطش والجوع.