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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: وضع الأطفال داخل قطاع غزة هو الأسوء عالميا

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: جنود الاحتلال الإسرائيلي يحتاجون أطباء نفسيين، لكونهم يعانون من حالة هوس.

 

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، أن الاحتلال يرتكب مجازر ومشاهد غير أخلاقية في مخيم جباليا، خلال الفترة الحالية.

وشدد على أن جنود الاحتلال لديهم خلل نفسي عميق، متابعا: جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على رهائن إسرائيليين، بالرغم من أنهم تحدثوا بالعبرية وعرفوا أنفسهم.

ولفت إلى أن وضع الأطفال داخل قطاع غزة هو الأسوء على مستوى العالم، 90% من الأطفال يعانون من العطش والجوع.

الإعلامي أحمد المسلماني قطاع غزة غزة احمد المسلماني مخيم جباليا

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