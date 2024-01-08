في حالة هوس..أحمد المسلماني: جنود إسرائيليين يحتاجون أطباء نفسيين

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مدرسة تضم نازحين وأطلقوا الرصاص على الجميع.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، أن هناك رجل فلسطيني قال إنهم قتلوا أولاده وأحفاده في دقيقة واحدة وفقد 9 من أبنائه".

واسترسل: الجنود إسرائيليين يحتاجون أطباء نفسيين لكونهم في حالة هوس، فهم يرقصون فوق جثث الأموات وهدموا القبور وجرفوا الجثث.



ولفت إلى أن الاحتلال يرتكب مجازر ومشاهد غير أخلاقية في مخيم جباليا، خلال الفترة الحالية.