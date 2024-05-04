لن نعطي إجابتنا.. حماس تكشف عن مطالب إسرائيل من المفاوضات

قالت حركة حماس، مساء اليوم السبت، إنها لن تعطي ردها الليلة على مقترح صفقة إطلاق سراح الأسرى، وأن المحادثات ستستمر غدا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقال مسؤول كبير في حماس في تصريحات صحفية مساء اليوم إن الحركة لن تقبل أي اتفاق مع إسرائيل لا يتضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن "العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إصراره على الدخول إلى رفح بدلا من وقف العدوان والانسحاب الكامل"،

حماس: إسرائيل تبحث عن اتفاق إطاري

وأوضح أن إسرائيل تبحث عن اتفاق إطاري لإطلاق سراح الأسرى لا يتضمن إنهاء الحرب.

تأتي كلمات مسؤول حماس وسط تقارير عن تقدم في المفاوضات، بينما خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين الليلة، كما هو الحال في كل ليلة سبت، إلى الشوارع للتظاهر من أجل التوصل إلى صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الـ 132 المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

لكن في المقابل، دعا الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى عملية في رفح.

وقال سموتريش "الحكومة الإسرائيلية لديها تفويض واحد فقط إلى الأبد".

وجاء في رسالة أصدرها سموتريتش أن "صفقة الاستسلام التي ستنهي الحرب دون تحقيق نصر كامل هي كارثة".