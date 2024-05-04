عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن نعطي إجابتنا.. حماس تكشف عن مطالب إسرائيل من المفاوضات

يحيى السنوار
يحيى السنوار

قالت حركة حماس، مساء اليوم السبت، إنها لن تعطي ردها الليلة على مقترح صفقة إطلاق سراح الأسرى، وأن المحادثات ستستمر غدا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقال مسؤول كبير في حماس في تصريحات صحفية مساء اليوم إن الحركة لن تقبل أي اتفاق مع إسرائيل لا يتضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن "العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إصراره على الدخول إلى رفح بدلا من وقف العدوان والانسحاب الكامل"،

مصدر في حماس: الولايات المتحدة قدمت ضمانة لنهاية الحرب

وزير الخارجية الأسبق : نتنياهو لا يريد الوصول لاتفاق مع حماس

صحيفة إسرائيلية: غير متفائلين بإجابة حماس وستتمسك بمطلبها بإنهاء الحرب في غزة

حماس: الأمور تبدو جيدة والصفقة تعتمد على تقديم إسرائيل ما هو مطلوب

حماس: إسرائيل تبحث عن اتفاق إطاري

وأوضح أن إسرائيل تبحث عن اتفاق إطاري لإطلاق سراح الأسرى لا يتضمن إنهاء الحرب.

تأتي كلمات مسؤول حماس وسط تقارير عن تقدم في المفاوضات، بينما خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين الليلة، كما هو الحال في كل ليلة سبت، إلى الشوارع للتظاهر من أجل التوصل إلى صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الـ 132 المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

لكن في المقابل، دعا الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى عملية في رفح.

 وقال سموتريش "الحكومة الإسرائيلية لديها تفويض واحد فقط إلى الأبد".

وجاء في رسالة أصدرها سموتريتش أن "صفقة الاستسلام التي ستنهي الحرب دون تحقيق نصر كامل هي كارثة".

حركة حماس مقترح صفقة إطلاق سراح الأسرى إنهاء الحرب في قطاع غزة إسرائيل رفح الحكومة الإسرائيلية وفد إسرائيلي القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

موضوعات متعلقة

مصدر في حماس: الولايات المتحدة قدمت ضمانة لنهاية الحرب

هل تقترب حماس من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل؟

ترشيحاتنا

قتيلان وجرحى في هجمات روسية على 3 مناطق أوكرانية

أهالي الجنود لجيش الاحتلال: اقتحام رفح يعني فخ الموت.. لم نعد نثق بكم

حكم سفر المرأة الكبيرة للحج دون محرم.. دار الإفتاء ترد

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

من القطب الشمالي إلى أوروبا .. اتساع النطاق البري لإنفلونزا الطيور عالميًا

الزمالك يتوج ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات على حساب الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ