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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فستان لافت.. مي عمر تسحر العيون أمام المرآة

مى عمر
مى عمر

اعتادت الفنانة مى عمر على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت "مى عمر" بإطلالة ملفتة امام المرآة وهي تستعرض جمالها وانوثتها، حيث ترتدي فستانا مثيرا بصيحة الكتف الواحد؛ مما أبرز أنوثتها، واعتمدت مكياج ناعما أبرز جمال ملامحها.

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IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٧١٩٤٢

أحدث أعمال مي عمر 

نافست مي عمر في رمضان 2024 بمسلسل نعمة الأفوكاتو، وكان من بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، عمادة زيادة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، طارق النهري، لبنى ونس، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وجسدت مي عمر خلال مسلسل نعمة الأفوكاتو، شخصية المحامية نعمة أبو علب والتي تدخل في العديد من الصراعات مع تتابع الأحداث، بينما قدم أحمد زاهر دور طليقها، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة واحتل تريند منصات السوشيال ميديا وقت عرضه.

 فيلم "بضع ساعات"

ومن ناحية اخري، تنتظر مي عمر خلال الفترة القادمة عرض فيلم "بضع ساعات" في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، هشام ماجد، محمد سلام، خالد أنور، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال وآخرين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي ويناقش فكرة قصص الحب التي تنشأ عن طريق السوشيال ميديا.

كما تشارك مي عمر في بطولة فيلم الغربان مع عمرو سعد، والمقرر عرضه في صيف 2024، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن تاريخي، ويضم الفيلم أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، ميرهان حسين، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، وأحمد بدير، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج سيف العريبي، وشركة PCC للإنتاج الفني تامر نصر.

 

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٧١٩٤٢
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٤_٠٧١٩٤٢

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