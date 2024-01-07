لن نتوقف..أول تعليق من الصحفي الفسطيني وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله

علق الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، على استشهاد نجله اليوم داخل القطاع، قائلا:" حمزة كان شهمًا وبارًا وحنونًا ولا يعزه على الله".



وأضاف “وائل دحدوح” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع على قناة "دي أم سي":"أرضى بقضاء الله واسأل الله أن يتقبل أسرتي وعائلتي وكل الشهداء والصالحين والصدقين في الجنة"، متابعا:" الله عز وجل اختاروا ونحن راضون باختيار الله".

واسترسل:" حمزة انضم إلى بقية الأسرة ولا أحد مستمر في هذه الحياة، متابعا: “الأمل موجود ولم نفقد الثقة، والاستهداف المباشر وتكراره وتعمده أصبح واضح باستهداف منزلي في غزة واستهداف ابني وزميلة سامر واستشهد الزميل سامر”.



وأكمل:"الاستهدافات تواصلت بشكل عام، حيث تم استهداف مكتب قناة الجزيرة واليوم استهداف نجلي في غزة خلال عودته من مهمة"، متابعا: الاحتلال يستخدم الاستهدافات كوسائل ضغط وكأنه لا يعجبه أن نقوم بمهمة إنسانية في مجال الإعلام والتي كفلته المواثيق".

وأوضح أن الصحفيين ليسوا طرف في هذه ولكنهم ينقلون الحقيقة فقط من جرائم الاحتلال، متابعا: الاحتلال يريد أن يدفعني ويكبدني ثمن باهظ، ولكن هذا لن يوقفنا عن نقل رسالتنا الإعلامية".



