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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير المنتخب الأولمبي: إبراهيم عادل خارج معسكر المنتخب في يناير

إبراهيم عادل نجم
إبراهيم عادل نجم بيراميدز

أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني، يسعى لتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وتابع حرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تأجيل معسكر منتخب مصر الأولمبي في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 24 ساعة، بعد اجتماع ميكالي مع محمد بركات المشرف على المنتخب بسبب ارتباط بعض اللاعبين بالجولة الأولى لكأس الرابطة".

معسكر المنتخب الأوليمبي

وأضاف محمود حرب: "المعسكر سوف يبدأ يوم 11 يناير الجاري ثم تسافر البعثة يوم 15 من نفس الشهر إلى دبي، للمشاركة في بطولة ودية هناك".

وقال مدير المنتخب الوطني الأولمبي: "إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يواصل عملية التأهيل مع ناديه من الإصابة، وسوف يغيب عن معسكر يناير الحالي، وسوف يتواجد معنا في معسكر مارس المقبل".

واختتم محمود حرب: "ميكالي لم يستقر على المراكز التي يحتاجها من الثلاثي الكبار في أولمبياد باريس المقبلة، أو أسماء اللاعبين، خاصةً أن الأمر لا يزال مبكر على انطلاق البطولة".

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