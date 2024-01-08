رصاص مجهول.. الجيش الأردني يعلن إصابة أحد جنوده في المستشفى الميداني بخان يونس

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، عن إصابة أحد جنوده في المستشفى الميداني بخان يونس جنوب غزة.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إنه أصيب رقيب يدعى شريف العياصرة، وهو أحد عناصر المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.

وأضاف الناطق الرسمي أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم إجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب، لافتا إلى أن حالته العامة مستقرة.

وأكد أنه لا توجد أضرار مادية وجميع رتب المستشفى بخير، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.