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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

صدى البلد

خطفت الفنانة رانيا منصور، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "رانيا منصور" بإطلالة أنثوية لافتة ،مرتديه لوك كاجوال ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.


آخر أعمال رانيا منصور 

 تنتظر الفنانة رانيا منصور عرض فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد،رحابالجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر،محمدأنور،صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود،إخراجأحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

كان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا منصور العام الماضي في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى،أحمدوفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس،حجاجعبدالعظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتأليف أحمدصبحيوإخراج محمد النقلى.

أحمد عبد الوهاب أشرف عبد الغفور احمد فهمي اعمال رانيا منصور اكرم حسني الهواري السيدة زينب أماني التونسي حى السيدة زينب سامي مغاوري سامية الطرابلسي عادل عثمان لقاء سويدان مسلسل حي السيدة زينب مصطفى خاطر

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