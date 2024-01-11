الإعدام مصير المتورطين في جرائم خطف الأطفال.. وفقا للقانون

استشرت جرائم خطف الأطفال ، خلال الآونة الأخيرة، بهدف استغلالهم في التسول أو تجارة الأعضاء، وواجه قانون العقوبات مرتكبي هذه الجرائم، بعقوبات صارمة، تصل إلى حد السجن المؤبد.

وفي هذا الصدد، نص قانون العقوبات على أن كل من ارتكب جريمة خطف الأطفال دون تحايل ولا إكراه، تفرض عليه عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقـل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

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ويعاقب بـ الإعدام أو السجن المؤبد الخطف إذا اقـتـرنـت بهـا جـريمة، وفى حالة الحكم بالسجن المؤبد على الجاني الخاطف، فإنه يفرض عليه تشغيله داخل السجن في الأعمال المقررة عليها طيلة حياته، عقابا على الجرم الذى ارتكبه بحق الطفل.

وطبقا للقانون، لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين، ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا .