أول تعليق من سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على إنبي: انتصار مهم

قال أحمد مصطفي بيبو المدرب العام لفريق نادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام إنبي، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الأولي بالمجموعة الثالثة من مسابقة كأس الرابطة المصرية.



وأضاف أحمد مصطفي بيبو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: أن فريق سيراميكا كليوباترا قدم مباراة رائعة واستطاع تحقيق الفوز على إنبي بثنائية، رغم إهدار العديد من الفرص من للاعبين، مؤكداً أن فوز مهم في مشوار الفريق ضمن رحلته للدفاع عن لقبه الذي حصده الموسم الماضي.

وأشار أحمد مصطفي بيبو، إلى أن هدف الجهاز الفني واللاعبين حصد لقب كأس الرابطة للمرة الثانية والحفاظ اللقب، مؤكداً أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على تحقيق الكأس من أجل المشاركة في كأس السوبر في نسخته الجديدة للمرة الثانية.

وواصل أحمد مصطفي بيبو، أن الفريق غاب عنه التوفيق خلال بطولة كأس السوبر المصري والذي أقيم مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.