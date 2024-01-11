نيمار في خطر| كوبا أمريكا تهدد مستقبل فتى البرازيل الذهبي

تلقى نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل والهلال السعودي، تحذيرًا طبيًا قبل أشهر من بطولة كوبا أمريكا.

ويبتعد نيمار عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال رودريجو لاسمار، طبيب نيمار الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي، فيما أبرزته شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن نجم الهلال لن يلحق ببطولة كوبا أمريكا، التي تقام الصيف المقبل.

وأضاف الطبيب أنه يأمل أن يعود نيمار للملاعب في أغسطس المقبل، مع بداية الموسم المقبل 2024-2025.

وأوضح "إذا حاول نيمار العودة في موعد أقرب من ذلك فإنه سيكون معرضًا للخطر، لا فائدة من استعجال عودته".

وحسب الصحيفة ذاتها، سافر نيمار إلى البرازيل لمقابلة طبيبه، والحصول على استشارات بشأن برنامجه التأهيلي.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية أشارت في عددها الصادر صباح اليوم إلى أن نيمار بدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.