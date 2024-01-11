المرشح الجمهوري كريس كريستي يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح الجمهوري كريس كريستي رسميا انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، حسبما أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وكريستي (60 عامًا)، المعروف بأسلوبه القتالي، سجّل ترشيحه لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية في يونيو، لينضمّ بذلك إلى ساحة مزدحمة بالمتنافسين اليمينيين الذين يتطلّعون للوصول إلى البيت الأبيض، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتس ونائب الرئيس السابق مايك بنس الذي انسحب هو الآخر في أكتوبر الماضي.

وكان كريستي خاض عام 2016 الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية، لكنّه ما لبث أن انسحب ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي ذلك الوقت، تحوّل إلى أحد مستشاريه المقرّبين. لكنّه يقول إنّه قطع علاقته بترامب عندما رفض يومها الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية للعام 2020 أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن.

