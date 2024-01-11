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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين من مطبخ يثير ضجة.. شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو الكثير من الأستنكار لدى رواد السوشيال ميديا فقد وثق المقطع والذي حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق تويتر الكثير من الجدل فقد ظهر مجموعة من الجنود الأسرئليون وهم يقومون بطهو بإعداد العشاء في أحد المنازل بعدما نزح عنه أصحابه.


وقد أثار المقطع استنكار الكثير من رواد السوشيال ميديا وظهر الجنود أمام الموقد وهم يقومون بتحضير عجينة الكريب والبان كيك ويقومون بالتحدث باللغة العبرية ، ومن خارج المطبخ قد ظهر آخرون عند طاولة الطعام وذلك بانتظار عشائهم .

 أثار مقطع الفيديو غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لما يشهده في المقابل الشعب الفلسطيني من معاناة في البحث عن طعام .

مقطع فيديو ملايين المشاهدات الجنود الأسرئليون

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