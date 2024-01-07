شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

أثار مقطع فيديو للحظة إنقاذ مجموعة من الخيول وذلك من الفيضانات في بريطانيا والتي قد تسببت في حدوث دمار شامل ما تسبب في وجود حالة من القلق، إذ أدت العواصف المتعاقبة أبرزها العاصفة «هينك» إلى حدوث فيضانات الأنهار وبالتالي غرق العديد من المساحات الواسعة ببريطانيا

في السياق نفسه فقد أعلنت الكثير من شركات السفر عن العديد من الاضطرابات الخطيرة والتي تضرر نتيجتها حوالي أكثر من ألف منزل وغرقها ، وإصابة الكثير من الضحايا.

وتعد العاصفة “هينك” هى السبب وراء الدمار الذي تشهده العديد من الدول الأوروبية، إذ تسببت في توقف يعد شبه كامل للحياة اليومية، وذلك نتيجة تعطل حركة الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى تسببها في انقطاع الكهرباء، وتوقف العملية التعليمية ، ووفاة العديد من المواطنين نتيجة لذلك.