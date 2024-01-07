هتخلصك من السمنة نهائي.. ابتكار طريقة غريبة للتحكم في الشهية

أثارت وسيلة علاج جديدة، ابتكرها مجموعة من الباحثين بمعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، الكثير من الجدل إذ ابتكر الباحثون طريقة علاج عالية التقنية تبدأ بالاهتزاز وذلك بمجرد ملامستها لسائل المعدة المستخدم من أجل تحفيز المستقبلات في المعدة وخلق الإحساس بالامتلاء.

وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة Science Journal، أنه بعد حوالي 30 دقيقة يتم إرسال إشارات إلى منطقة ما تحت المهاد وذلك لزيادة مستويات الهرمونات والتي تجعلنا نشعر بالشبع.

وقالت شريا سرينيفاسان، وهي طالبة دراسات عليا سابقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتعمل حاليا أستاذة مساعدة في الهندسة الحيوية في جامعة هارفارد أن الاهتزاز يساعد على التحكم في الاتصال بين الدماغ والمعدة عن طريق تمديد المستقبلات الميكانيكية التي تبطن المعدة.

ولفت إلى أن المعدة بأكملها قد تم توسيعها، لخلق إحساس وهمي بالانتفاخ الذي يمكن أن يعدل الهرمونات وأنماط الأكل.