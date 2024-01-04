لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو مفبرك تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل، فقد وثق المقطع ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء قيامه بوصلة رقص شرقي.



وقد انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع في منصات "السوشيال ميديا"، ويظهر فيه زيلينسكي" وهو يقوم بالتمايل بشكل احترافي للغاية وحافي القدمين أيضا ويرتدي بدلة رقص حمراء.

وقد انهالت التعليقات على مقطع الفيديو، ليؤكد عدد من النشطاء أنه زيلينسكي نفسه، مشيرين إلى أنه كان ممثلا في بدايته، فيما أشاد آخرون ببراعة الرقص الشرقي.

الفيديو الذي صدقه الكثيرون للرئيس الأوكراني لممثل سابق فاز في البرنامج التلفزيوني "الرقص مع النجوم"، ويعد مفبركاً بتقنية الذكاء الاصطناعي Fake Deep.