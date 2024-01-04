أندي العربي.. استعانت ببرايل لتصبح مذيعة متخصصة في اليونانية| فيديو

قالت أندي العربي، مذيعة البرنامج الأوروبي التي استعانت ببرايل لتصبح مذيعة متخصصة في اليونانية، إنها بدأت تتعلم طريقة برايل قبل دخولها المدرسة، معلقة: "والدتي بدأت تشتري كتبا خاصة ببريل وعن كيفية تعليم المبصرين للمكفوفين طريقة برايل".

أندي العرب توضح كيف تعلمت اليونانية

وأضافت أندي العربي، خلال لقائها عبر القناة الأولى، أنها أكبر إخوتها، وأول طفلة لوالدتها، مؤكدة أنها كانت تدرس في مدارس "مصر للغات" "دمج كامل"، واستطاعت ان تكمل تعلم طريقة برايل في المدرسة.



وتابعت: "بدأت ادرس اللغة اليوناينية وأنا عندي 13 سنة، وكانت دراسة ذكية وحرة، من خلال الإذاعة المصرية، وتعلمت بعد ذلك اليونانية عن طريق برايل".

واستكملت: “دخلت الجامعة يوناني و لاتيني، و بعد كده يوناني حديث، وطلعت الأولى على الدفعة في السنة الأولى، و في السنة الثانية تم اعتمادي مدرسا دوليا من خلال شهادة اعتماد من اليونان”.