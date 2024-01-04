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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

صدى البلد

حصد مقطع فيديو يحبس الأنفاس ملايين المشاهدات على تطبيق “إكس”، وأثار الكثير من الجدل، فقد وثق المقطع انقلاب طائرة وتحولها لكرة نار ثم رماد.

وقد وثق مقطع الفيديو حادث اصطدام طائرتين  بين رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 وطائرة خفر السواحل اليابانية JA722A الطائرة المنكوبة.

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وقد ظهر خلال المقطع العديد من المشاهد المرعبة، فقد ظهرت بقايا الطائرة المحطمة وذلك بعدما احترقت.


وقد اندلعت النيران في الطائرة، وذلك على مدرج مطار هانيدا الدولي بطوكيو، لتنقلب المركبة إلى كرة نار ثم رماد مطحون.

وقد تمكّن الطيارون من وقف الطائرة بشكل آمن، وتوجيه الركاب المذعورين باستخدام مكبرات الصوت أثناء الإخلاء، ودون التسبب في أي إصابات.

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