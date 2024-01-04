مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار تحبس الأنفاس ..شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل وقد تم تداوله على نطاق واسع ليحظى بملايين المشاهدات فقد وثق المقطع اعتقال امرأة يابانية مسلحة و إصابة أربعة أشخاص مما تسبب في توقفت حركة المرور على خط يامانوتي وذلك بسبب الحادث

وفقا لموقع نوفوستي فقد ذكرت وكالة "كيودو" نقلا عن شرطة طوكيو أن المرأة قد اعتقلت بتهمة الشروع بالقتل،بعد أن تسببت في إصابة 4 أشخاص بهجوم بسكين داخل عربة القطار .

وقد تم تعليق رحلة القطار على خط يامانوتي، وهو أحد أكثر الطرق استخداما بطوكيو، بسبب "مشكلة على متنه" محطة أكيهابارا وذلك خلال الساعات الماضية.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@alhadath/video/7319928299101162759?_r=1&_t=8ijopW4LhSv