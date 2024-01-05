ولا أغرب..طفلة أمريكية في السابعة تعاني من الخرف المبكر لسبب غير متوقع

أثارت واقعة تعد الأغرب على الإطلاق لسيدة أمريكية تدعى آشلي هايوود (36 عامًا) الكثير من الجدل فقد روت السيدة المعاناة التي تعيشها مع طفلتها سادي والتي تبلغ من العمر 3 سنوات وذلك بعد معاناة الطفل من مرض الخرف المبكر

وأشارت السيدة إلى أنه بعد إنجاب طفلتها قد شعرت بالسعادة الغامرة ، إلا أن سعادتها لم تدم طويلًا حيث بدأ تنفس الطفلة في التدهور وخضعت الطفلة لإجراءات طبية وعمليات جراحية متعددة خلال الأشهر الثلاثة التالية، بما في ذلك جراحة دقيقة في الدماغ

وبفقا لصحيفة ميترو فإنه على الرغم من العلاجات، قد كان لدى آشلي، شعور بوجود مشكلة أخرى، وبالفعل أظهرت الفحوصات أنها تعد مصابة بمتلازمة “سانفيليبو”، وهو خلل جيني نادر يؤثر على النمو الجسدي والعقلي،

وقد قامت آشلي هايوود بإجراء اختبار متلازمة "سانفيليبو" لسادي راي، لأن أحد أقاربها البعيدين كان يعاني أيضًا من نفس الحالة.