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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آخر تقليعة للإعلان عن الحب .. ضجة بين مستخدمي تطبيق تيك توك

صدى البلد

أثارت  دار أزياء هيرمس في اشتعال موجة من الجدل وذلك بين مستخدمي تطبيق تيك توك، وذلك بعد الإعلان عن قيامها ببيع ظرف ورقي واحد  وذلك بحوالى 125 دولارًا.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل يمكن القيام بإرسال هذا التذكار وذلك كدعوة خاصة أو حتى إعلان الحب وذلك كطريقة طويلة الأمد لتحويل سجلاتك إلى ذكريات جميلة.

وقد يأتي الظرف وذلك بحجم ورقة من مقاس A5  وهو ملفوف بالحرير القابل لإعادة الاستخدام، ومصنوع في فرنسا، وهو تصميم يعد واحد من مجموعة تصميمات أظرف أخرى ذات أنماط وألوان متنوعة.

وتعد هذه ليست المرة الأولى والتي تتعرض فيها الدار للانتقاد أو الهجوم، فخلال نوفمبر الماضي، قد نشر أحد مستخدمي منصة تيك توك بعض المنتجات الفخمة الخاصة بـدارهيرميس مستعرضين بسخرية أسعارها، مثل عرضها لثقالة ورق الفطر وذلك بقيمة 1350 دولارًا".

وقد سأل التيكتوكر بينتون مكلينتوك باستهزاء كيف يمكنك أن تمنع أوراقك من الطيران بعيدًا بدون ثقالة الفطر ليتفاعل معه الكثير من رواد السوشيال ميديا  بسيلًا من التعليقات المؤيدة لرأيه

أزياء هيرمس دار أزياء هيرمس منصة تيك توك دارهيرميس رواد السوشيال ميديا

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