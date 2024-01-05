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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة متداولة لمذيعة في قناة إسرائيلية على الهواء تثير ضجة.. ماذا فعلت؟

صدى البلد

أثار تصرف غير متوقع  لمذيعة في القناة إسرائيلية تدعى ليتال شيمش ضجة غبرمواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية، ، وهي تضع مسدساً  وذلك خلف ظهرها وذلك أثناء تقديم أحد البرامج على الهواء.

وقد ظهرت في الصورة، وقد ظهرت المذيعة وهي تضع السلاح خلف ظهرها،  وقد تساءل النشطاء عن أهمية وجود مسدس داخل غرفة أحدى غرف الأخبار وذلك في مبنى يفترض أنه من المباني  المحصنة، فيما قد اعتبره بعض النشطاء  أنه يعد  ضمن حملة تسليح  الإسرائيليين والتي قد شجعتها الحكومة وذلك في وقت سابق وذلك  بعد هجوم حماس لبعض المستوطنات وذلك في غلاف غزة في السابع من أكتوبرلأول الماضي.

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