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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحبس الأنفاس.. لقطات مرعبة لتعطل لعبة ضخمة على ارتفاع شاهق

تحبس الأنفاس .. لقطات
تحبس الأنفاس .. لقطات مرعبة لتعطل لعبة ضخمة على ارتفاع شاهق

أثارت مجموعة لقطات تحبس لها الأنفاس الكثير من الرعب لدى رواد السوشيال ميديا فقد وثقت اللقطات بعض اللحظات لتعطل لعبة ضخمة في منتزه هايد بارك وينتر ووندرلاند في لندن، فقد عاش مستخدمو اللعبة لبعض لحظات الرعب وهم معلقين وذلك على ارتفاع شاهق وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي أثناء تواجدهم باللعبة .

فقد نشرت "ديلي ميل" البريطانية تلك اللقطات والتي توثق إنقاذ مجموعة من رجال الإطفاء للركاب وهم عالقين داخل اللعبة المتعطلة.

وعادة ما تعمل تلك اللعبة وذلك بشكل دائري وذلك فقاً لعقارب الساعة، وتقوم بقلب بعض من ركابها وذلك رأساً على عقب وذلك عدة مرات قبل توقفها، إلا أنها تعطلت فجأة  وتوقفت عن الدوران وقد علق ركابها وذلك على علو شاهق.

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وقد تسببت الحادثة في لكثير من الجدل الواسع وذلك على مواقع التواصل وذلك بعد تداول مقاطع الفيديو للحظات الرعب التي عاشها الركاب. وقد عبر البعض عن مخاوفهم على سلامة الركاب، وقد طالب آخرون بتعويض المتضررين بسبب الرعب الذي قد عاشوه في انتظار إصلاح العطل.

 

رواد السوشيال ميديا منتزه هايد بارك رجال الإطفاء

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