ولا أغرب .. ولادة ولادة توأمين في سنتين مختلفتين| لن تتوقع السبب

أثارت ولادة تعد الأغرب على الإطلاق الكثير من الجدل فقد وثقت الواقعة ولادة طفلتين توأمين وذلك في سنتين مختلفتين فقد ولدت إحدى الطفلتين وذلك فبي الساعة 23:59 وذلك بالتوقيت المحلي في مدينة سبليت بكرواتيا يوم 31 ديسمبر 2023، أما الطفلة الأخرى فقد ولدت بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل وذلك بتاريخ الأول من يناير 2024



ووفقا لوكالة "فرانس برس" فقد ولدت الطفلتين في مستشفى بمدينة سبليت الساحلية في كرواتيا وستقوم الطفلتين بالأحتفال بعيد ميلادهما وذلك في تاريخين مختلفين، بعد ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط، ولكن في سنتين مختلفتين.

وقال رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في المستشفى دامير رويي بأنه شهد خلال مسيرته ولادة توائم في يومين مختلفين، إلا انه في المرة الأولى في حياته المهنية التي يرى فيها توأمين يولدان وذلك في سنتين مختلفتين.

وأشار إلى أن هذا الفارق الضئيل يعني أن الأسرة ستقوم بالأحتفال بعيد ميلاد إحدى الفتاتين في ليلة رأس السنة والأخرى في يوم رأس السنة.