لأطلعك يما.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحت الأنقاض يحبس الأنفاس |شاهد

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب ويحبس الأنفاس الكثير من الحزن لدى رواد السوشيال ميديا فقد وثق مقطع الفيديو محاولة بعض الأفراد الفلسطينيون إعطاء الوعود والأمل لذويهم ومطالبتهم بالتحلي بالصبر ومحاولة تحمل ثقل الأنقاض فوقهم فبينما قد قسيت الحجارة على المصابين تحتها ناجوهم من هم فوق الأرض واعدين بفعل المستحيل لإخراجهم.

ووثق مقطع الفيديو سيدة فلسطينية تحت الأنقاض تستغيث بذويها لمحاولة إخراجها وهم يحاولون إنقاذها ويرددون : "والله لأطلعك يما"، لتثير جملتهم هذه كافة وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن زادت حدة القصف الإسرائيلي إلى حد كبير مؤخراً بعدما أعلنت تل أبيب دخول عملياتها في قطاع غزة المرحلة الثالثة.