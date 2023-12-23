عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل ، فقد ظهر في مقطع الفيديو الكثير من الجنود الإسرائيليين وتبدو وفقا للمقطع عليهم علامات التعب والإجهاد. 

 وثق مقطع الفيديو إن الكثير من  الجنود الإسرائيليين يعيشون العديد من صعوبات النفسية وذلك منذ بداية الحرب على غزة ويتلقون العلاج في العديد من أقسام إعادة التأهيل التابع وذلك لمعانتهم من العديد من الصعوبات في الصحة العقلية وبعض اضطرابات ما بعد الصدمة.

وفي السياق نفسه ، تواصل العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية محاولة تصديها لجيش الاحتلال وذلك على كافة محاور القتال وذلك في قطاع غزة،.

يمكن مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@eremnewsofficial/video/7314800232095599874?_r=1&_t=8iPBWXaEKIf

تطبيق التيك توك مقطع الفيديو إعادة التأهيل الجنود الإسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

موضوعات متعلقة

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

رجل ثلاثيني يثير الجدل بما حدث له بعد محاولته كتم العطس

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

طفلة بريطانية تثير الجدل بتفوقها على منافستها ذات الـ 39 عاما في الشطرنج

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

سيدة خمسينية تثير الجدل لتحولها إلى مليونيرة بمكون لن تصدقه من مطبخها

ترشيحاتنا

أوكرانيا.. توقيف قيادي في وزارة الدفاع بتهمة الاختلاس

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

إبراهيم سعيد: صفقة عمر كمال عبد الواحد مهمة للأهلي وديانج يقترب من الرحيل

دعاء البرد للفقراء.. كلمات تخفف البرد القارس احرص عليها

تناول نخاع العظام.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

أضرار الجبنة الموتزاريلا

7 ظواهر جوية| هل سيكون شتاء 2024 الأشد صقيعا على مصر؟

فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ