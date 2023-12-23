مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل ، فقد ظهر في مقطع الفيديو الكثير من الجنود الإسرائيليين وتبدو وفقا للمقطع عليهم علامات التعب والإجهاد.

وثق مقطع الفيديو إن الكثير من الجنود الإسرائيليين يعيشون العديد من صعوبات النفسية وذلك منذ بداية الحرب على غزة ويتلقون العلاج في العديد من أقسام إعادة التأهيل التابع وذلك لمعانتهم من العديد من الصعوبات في الصحة العقلية وبعض اضطرابات ما بعد الصدمة.

وفي السياق نفسه ، تواصل العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية محاولة تصديها لجيش الاحتلال وذلك على كافة محاور القتال وذلك في قطاع غزة،.

يمكن مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@eremnewsofficial/video/7314800232095599874?_r=1&_t=8iPBWXaEKIf