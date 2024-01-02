بإمكانيات معدومة.. فلسطينية تثير تعاطف رواد الوشيال بأغرب ولادة من نوعها

أثارت إيمان المصري، وهي فلسطينية بالغة من العمر 28 عاماً، نازحة الجدل بإنجابها لأربعة توائم وذلك بمستشفى بجنوب غزة، حيث روت رحلتها وذلك من الجحيم إلى النجاة بأطفالها الستة.

أثارت إيمان تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا وتفاصيل ما لاقته من إنهاك من أثر الولادة فقد أنجبت أربعة توائم في المستشفى وذلك على بعد أميال من منزلها فقد ساروا لمسافة خمسة كيلومترات وذلك إلى مخيم جباليا للاجئين، وذلك بحثاً عن وسيلة مواصلات تنقلهم إلى دير البلح جنوباً.

وقالت إيمان إنها كانت حاملا في شهرها السادس أنها أنجبت 4 أطفال بعملية قيصرية في 18 ديسمبر الماضي، وطلب المسئولون فى المستشفى، من إيمان القيام بالمغادرة مع أطفالها حديثي الولادة وذلك لإفساح المجال لمرضى الحرب الآخرين.



استجابت إيمان وزوجها، وحملوا أولادهم باستثناءأحد التوائم الأربعة لأنه كان ضعيفاً للغاية و لم يتمكنوا من اصطحابه فهو يزن كيلو جراماً واحداً فقد تركته في مستشفى مخيم النصيرات