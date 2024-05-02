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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

17 دولة تشارك في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى عن مشاركة 17 دولة في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 عاما التي تقام في مدينة الإسماعيلية على ستاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو القادم. 


ويشارك في البطولة 17 دولة هم مصر والسعودية والعراق والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر واليمن والجزائر وتونس واليمن ولبنان وليبيا والمغرب وجيبوتي والسودان والبحرين. 


وتشارك الدول المشاركة في البطولة بعدد 400 لاعب ولاعبة في جميع المنافسات المقررة حيث يشارك منتخبنا الوطني بعدد 88 لاعبولاعبة بواقع 44 لاعب و44 لاعبة في أكبر مشاركة في البطولات العربية خلال النسخ الماضية. 


ويعمل مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى خلال الفترة الحالية برئاسة الدكتور سيف شاهين على الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة واستقبال البعثات المشاركة ولجنة الحكام والتنظيم ومسئولي الاتحاد العربي. 


وقال الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، نسعى لأن تكون مصر في الفترة القادمة قبلة لبطولات ألعاب القوى على المستوى العربي والأفريقي والبحر المتوسط لأن مصر تمتلك الإمكانيات الكبيرة وإقامة البطولات في مصر يساهم في منح أكبر فرصة للاعبينا للمشاركة في البطولات وخاصة مرحلة الشباب التي من خلالها يتم تجهيز أجيال للمستقبل بتوفير احتكاك ومنافسات دولية متعدده.

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