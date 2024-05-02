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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة يحتفل بـ عيد العمال | صور

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

بمناسبة عيد العمال والذي يوافق  الأول من شهر مايو من كل عام، افتتح  الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للمتحف، معرضاً فنياً للصور الفوتوغرافية بعنوان "العمال صناع الحضارة "، والذي يلقي الضوء على عدد من المهن لاسيما تلك التي توارثت عبر الأجيال وحتى الآن بالإضافة إلى دور العمال في الحضارة المصرية القديمة.

وأكد غنيم، أن ذلك يأتي في اطار  استراتيجية المتحف لتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لتسليط الضوء على المناسبات و الأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري، وتفعيلا لدوره المجتمعي والتثقيفي ورفع الوعي الأثري لدى المجتمع بجميع أطيافه وفئاته العمرية المختلفة، لافتا إلى أن  المعرض يعكس أهمية دور العمال في بناء المجتمع وتقدم الأمم، وهم القوّة البشرية والعمّالية في مصر القديمة وكلمة السر في قيام أعظم حضارة عرفتها الإنسانية على وجه الأرض وهي الحضارة المصرية العريقة.

وأشار الدكتور ميسرة عبدالله ، أن المعرض يعد فرصة للتعرف على بعض المهن في مصر بين الماضي والحاضر، وكيف أنها ما زالت تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية المصرية المعاصرة، مشيراً إلى أنّ قدماء المصريين تفرّدوا بمنظومة العمل الجماعي، فقد تعددت المهن والحرف، وبفضل هؤلاء المهرة من الصُناع والفنانين والمثالين والنحاتين الذين كانوا يعملون في الخدمات العامة، فقد شيدت وقامت روائع الأعمال المعمارية من العمائر الدينية والجنائزية والتي تُعد من أهم خصائص الحضارة المصرية القديمة، حيث كانت تمثل فئة العمال والمزارعين الغالبة من الشعب.

ومن جانبها قالت الدكتورة نجوى بكر مدير إدارة التدريب بالمتحف، أن المعرض يقدم مجموعة من أعمال الفنان أحمد مصطفى، والتي تقدم مزيجًا فريدًا من الصور الحديثة لحياة العمال المصريين، تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن، تعكس استمرارية العديد من المهن منذ الحضارة المصرية القديمة  وحتى الأن، بما في ذلك المزارعين، والخبازين، والنساجين، والعمال في حقول الحصاد، وجامعي عسل النحل، وتعتبر هذه الصور جسرًا يربط بين الماضي والحاضر، حيث تعكس الصور الحديثة جهود العمال المصريين في العصر الحديث، بينما تجسد الصور من الحضارة المصرية القديمة تراثًا عظيمًا وتاريخًا غنيًا للعمل والإبداع.

كما يوجد بالمتحف ثلاث شاشات تفاعلية، تعرض حياة العمال ونظام العمل في مصر القديمة، وكذلك اوستراكا تسجل حضور العمال في مصر القديمة، بالإضافة إلى عرض قرية العمال والحرفين بدير المدينة كما تقدم الشاشة الأخيرة جولة افتراضية لمقبرة رئيس العمال والمشرف على بناء المقابر الملكية بوادي الملوك (سن نجم).

وعلى هامش المعرض ينظم المتحف ندوة علمية وتقديم محاضرات للجمهور بقاعة المحاضرات بالمتحف ومنها محاضرة بعنوان "بأيٍد مصرية: لمحات من حياة العمال في مصر القديمة" يلقيها د. ميسرة عبد الله، يتحدث فيها عن  العمال المصريين في الحضارة المصرية القديمة وأهم المهن والحرف ونظام تنظيم وتقسيم العمل، ومحاضرة بعنوان "مهن النساء المصريات على مر العصور" تلقيها د. نجوى بكر مدير إدارة التدريب بالمتحف، تلقي فيها الضوء على الوظائف والمهن والحرف  المختلفة التي تقلدتها المرأة المصرية على مر العصور وكيف شاركت في بناء الحضارة .

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