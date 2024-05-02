أحمد السقا عن مقلب رامز جلال: أقنعت باسم سمرة وجبته معايا

حل الفنان أحمد السقا ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير الراديو بيضحك على إذاعة 9090.



وتحدث السقا خلال الحلقة عن ظهوره فى برنامج رامز جلال الأخير رامز جاب من الآخر، والذى ظهر فيه مع باسم سمرة.



وقال السقا إن رامز جلال هو من دعاه للحلقة وأقنعه أنه بالفعل برنامج حواري، وليس مقلب.



وأضاف السقا أنه هو من أقنع باسم سمرة للظهور معه فى الحلقة، مشيرا إلى أنه حذر باسم سمرة من استخدامه أى ألفاظ خارجة ووافقه باسم ووعده بعدم الخروج عن النص







العرض الأول لفيلم السرب

واحتفل صناع فيلم السرب، بالعرض الأول له بعرض خاص حضره أبطاله مع اسرهم داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.





وشهدت إحدى السينمات، حضور صناع فيلم السرب، منهم: (أحمد السقا، آسر ياسين، شريف منير، دياب، المخرج أحمد نادر جلال).

وشهد عرض فيلم حضور أسري، أبرزهم: (أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وآسر ياسين وزوجته، ودياب وزوجته هاجر الأبياري، والمخرج أحمد نادر جلال مع زوجته).

فيلم السرب

كشفت الشركة المنتجة لفيلم السرب عن خريطة عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة والتى تبدأ من اليوم الأربعاء.

وكتبت الشركة المنتجة لفيلم السرب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أماكن عرض الفيلم : سيعرض الفيلم في 50 سينما بالقاهرة الكبرى، بجانب عرضه في عدد من السينمات الأخرى بالإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.