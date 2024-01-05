مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أثار مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا فقد وثق مقطع الفيديو والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل للحظة وقوع زلزال بقوة 7 ريختر في قاع بحر باندا الذي حيط يبجزر مالكو في أندونيسيا .

قد تزامن وقوع الزلزال أثناء رحلة استكشاف كان يقوم بها الغواصون مما تسبب في إصابتهم بحالة من الرعب والقلق من الزلزال المفاجىء بعد تطاير الحظام عليهم بينما هم يكافحون للتمسك بأي شيئ.

وقد وثق المقطع ارتفاع طبقة الرمال في قاع المحيط بشكل مذهل، واهتزاز الحياة النباتية بشكل متقطع، نتيجة تحرك القاع من تحتها.

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@uae_barq/video/7301627169707429121?_r=1&_t=8ilaboIFeeE