ماتت وهي خايفة.. مقطع فيديو لشاب فلسطيني يبكي أمه فوق الأنقاض| شاهد

أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب ليحصد آلاف المشاهدات الكثير من تعاطف رواد السوشيال وتحديدا عبر تطبيق اليوتيوب ميديا.

فقد وثق المقطع انهيار شاب فلسطيني بالصراخ بعد أن لقت والدته مصرعها بعد القصف الإسرائيلي لمنزلهم، والذي قد قصف بالمربع السكني وسط خانيونس.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو وهو يقوم بالنبش في التربة محاولة أن يعثر على والدته والتي اختفت وسط ركامات التراب.

على الجانب الآخر تعالت صرخات الشاب في المقطع قائلا" أمي ماتت وهي خايفة واستطرد قائلا : "طلعولي حدا عشان أهدى".

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالى: