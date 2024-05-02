العراق والولايات المتحدة يبحثان تنفيذ مذكرات تفاهم بشأن الطاقة والتجارة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، تنفيذ تفاهمات ومذكرات تفاهم تخصّ جوانب الطاقة والتجارة وغيرها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وجرى، خلال اللقاء، استعراض وبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والملفات، وما تضمنته زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة، من تفاهمات ومذكرات تفاهم تخصّ جوانب الطاقة والتجارة وغيرها، ومتابعة تنفيذها".

وأضاف: "تناول اللقاء الأسس الخاصة بالانتقال بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات متعددة، ومتابعة عمل اللجنة التنسيقية الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي تتضمن محطات واسعة للتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي".