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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ممثل شهير يثير الجدل قبل ساعات من وفاته.. شاهد

صدى البلد

أثارت حادثة لوفاة ممثل أمريكي يدعى ريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة، الانتباه، وكانت آخر كلماته مؤثرة، قبل الحادث الذي وقع في منطقة البحر الكاريبي.

وسقطت الطائرة التي كانوا كانوا يستقلونها في المحيط، بعد لحظات من إقلاعها من جزيرة سانت فنسنت وجزر جرينادين.


وقالت قوة الشرطة الملكية في سانت فنسنت وجزر جرينادين، إن الطائرة الصغيرة تعد ذات المحرك الواحد والتي يملكها ويقودها روبرت ساكس، والذي يعد مقيم في جزيرة بيكيا، وتحطمت في البحر على بعد حوالي ميل بحري واحد غرب جزيرة بيتي، نيفيس حوالي منتصف نهار الخميس.

كما قالت الشرطة في منشور على فيسبوك، إن الطائرة انطلقت جوا من مطار جي إف ميتشل في باجيت فارم في حوالي الساعة 12:11 ظهرا وكانت متجهة إلى سانت لوسيا كوجهة نهائية لها وبعد لحظات من إقلاعها، واجهت الطائرة صعوبات وسقطت في المحيط.

وحددت الشرطة هوية الضحايا وهم كلا من ساكس وركابه الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة وهم كريستيان وبناته ماديتا 10 أعوام  وأنيك 12 عامًا وفي آخر منشور له عبر صفحته بموقع "إنستجرام" قبل أربعة أيام، شارك أوليفر صورة لأشخاص مجتمعين على الشاطئ وكتب: تحية من مكان ما في الجنة! إلى المجتمع والحب وها نحن قادمون في عام 2024".

مثل أميركي البحر الكاريبي منطقة البحر الكاريبي جزيرة سانت فنسنت جزر جرينادين

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