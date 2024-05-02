الجيش الإسرائيلي يعلن عن تعيينات رئيسية وتغييرات في القيادة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعيينات كبيرة في مناصب عليا، أبرزها تعيين الجنرال شلومي بيندر رئيساً جديداً لمديرية المخابرات العسكرية، بعد استقالة اللواء أهارون حاليفا. استقال حاليفا بسبب الإخفاقات التي ساهمت في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وفقا لتايمز أوف إسرائيل، سيتولى بيندر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس شعبة العمليات والقائد السابق للفرقة الإقليمية 91 "الجليل"، منصب رئيس المخابرات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، سيحل الجنرال آفي بلوت محل اللواء يهودا فوكس كرئيس للقيادة المركزية، بينما سيحل الجنرال دان جولفوس ولجنرال دادو بار خليفة أدوارًا جديدة في قيادة الفيلق الشمالي ومصفوفة المناورة وإدارة شؤون الموظفين على التوالي. وسيصبح الجنرال أفيعاد دغان رئيسا لمديرية خدمات الكمبيوتر.

أثارت هذه التعيينات، التي أجراها وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، بعض المعارضة من المشرعين الذين يعتقدون أن مثل هذه التغييرات لا ينبغي أن تحدث في زمن الحرب. ومع ذلك، يؤكد جيش الإحتلال الإسرائيلي أن الضباط المختارين أظهروا قيادة استثنائية في الأدوار القتالية والمقرية.