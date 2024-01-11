خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد وتسبب في تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ إلى درجة الصقيع، كما تصل الحرارة الصغرى 2 درجة فقط لتلامس الصفر مئوية على سانت كاترين.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد .

خريطة سقوط الأمطار

وبحسب الأرصاد، توجد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى واقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة ، وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

الأرصاد

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

من جانبه كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ومناطق سقوط الأمطار.

كتل هوائية قادمة من أوروبا

وأوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من المناطق الأوروبية، مضيفا أنه اعتبارا من اليوم تتأثر البلاد بتغير في الحالة الجوية مصحوبة بكتل هوائية على مستوى الجمهورية مما يساهم في عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى غدا ما بين 18 درجة إلى 19 درجة فيما تسجل العظمى على جنوب الصعيد 21 إلى 22 درجة.

ولفت إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء على المناطق الجنوبية، وشديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع خاصة في المناطق التي لها ظهير صحراوي، موضحا أن هناك منخفض جوي يضرب السواحل الشمالية ويتسبب في سقوط أمطار متوسطة، مع نشاط للرياح على أغلب من مناطق الجمهورية مما يشعر ببرودة الطقس.

وأضاف: اعتبارا من اليوم سيكون هناك سقوط أمطار متوسطة على جميع محافظات الساحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لافتا إلى أن الجمعة المقبل يشهد انخفاض شدة الأمطار قبل تكاثر السحب والأمطار المتوسطة يوم السبت المقبل.

الملابس الشتوية

ونصح الدكتور محمود القياتي، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية دائما لا سيما خلال ساعات الليل، محذرا من سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري تصل خفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومناطق من مدن القناة، بينما تشهد محافظة جنوب سيناء انخفاض شديد في درجات الحرارة تصل في بعض الأماكن إلى 5 درجات.

تحذير عاجل

وأهاب عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بالصيادين في السواحل الشمالية ضرورة أخذ الحيطة والحذر كون ارتفاع الأمواج ستتجاوز الـ3 أمتار.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

العاصمة الإدارية 18 09

6 اكتوبر 17 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 17 10

وادى النطرون 19 09

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 18 11

طنطا 17 10

دمياط 18 11

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 19 08

رفح 18 08

رأس سدر 20 09

نخل 18 03

كاترين 12 02

الطور 19 12

طابا 18 11

شرم الشيخ 22 15

الاسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 16 06

رأس غارب 21 14

الغردقة 21 14

سفاجا 20 13

مرسى علم 21 14

شلاتين 25 20

حلايب 22 18

أبو رماد 23 18

رأس حدربة 22 19

الفيوم 18 08

بني سويف 19 08

المنيا 18 06

أسيوط 18 05

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 20 10

أسوان 21 11

الوادى الجديد 21 06

أبوسمبل 22 11

