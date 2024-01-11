هل النيكوتين ينتقل إلى الأطفال عبر الأسطح؟.. موقع يكشف

هناك إمكانية لانتقال النيكوتين إلى الأطفال عبر الأسطح، النيكوتين هو مركب كيميائي يوجد في التبغ ويتواجد أيضًا في منتجات التبغ الأخرى مثل السجائر الإلكترونية والسجائر العادية، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

هل النيكوتين ينتقل إلى الأطفال عبر الأسطح ؟

هل النيكوتين ينتقل إلى الأطفال عبر الأسطح ؟

عندما يتم استخدام منتجات التبغ أو التدخين في البيئة المغلقة، فإن النيكوتين يمكن أن يترسب على الأسطح المحيطة بالمدخن، وإذا تم لمس هذه الأسطح، فإن النيكوتين يمكن أن ينتقل على الأيدي ومن ثم على الفم أو العينين لدى الأطفال، هذا يشمل أسطح مثل الطاولات والأرائك والأرضيات والألعاب وغيرها.

يجب أن يتم التعامل مع منتجات التبغ بحذر واتباع إجراءات النظافة الجيدة لتقليل انتقال النيكوتين والتأكد من عدم تعرض الأطفال لهذه المواد الضارة، من بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها:

غسل اليدين جيدًا بالصابون والماء بعد لمس منتجات التبغ أو الأسطح الملوثة بها.



تنظيف الأسطح بانتظام لإزالة أي ترسبات من النيكوتين، استخدم منظفات مناسبة وفوط نظيفة.

تجنب التدخين في البيئة المغلقة حيث يتواجد الأطفال.



تخزين منتجات التبغ بعيدًا عن متناول الأطفال وفي مكان آمن.



بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تعزيز الوعي بأضرار التدخين واستخدام منتجات التبغ في البيئة المنزلية وتشجيع الأشخاص على الامتناع عن التدخين داخل المنازل والسيارات وأماكن تواجد الأطفال.