بعد الأربعين.. ريهام عبدالغفور تشارك رسالة مؤثرة عن والدها: «مش قادرة أصدق»

بعد وفاته بـ40 يومًا..

تذكرت الفنانة ريهام عبد الغفور، والدها بعد مرور 40 يوماً على وفاته برسالة مؤثرة مع جمهورها على انستجرام.

وكتبت: “أربعون يومًا يا حبيبي ولسه مش قادرة أصدق أنه حقيقي”.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي على تكريم اسم الراحل أشرف عبد الغفور وإطلاق اسمه على إحدى قاعات نادي نقابة المهن التمثيلية.



ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة بيانًا صحفيًا أعلنت من خلاله إطلاق اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور على إحدى قاعاته بمشاركة ابنته ريهام عبد الغفور وشقيقها تامر عبد الغفور وأعضاء من النقابة.



وجاء نص البيان كالتالى: أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها؛ اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية؛ وذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور؛ ونجله تامر عبدالغفور وبحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.