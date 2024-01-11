جامعة حلوان: خطة لإنشاء فرع للنادي خاص بالسيدات فقط

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن التفاصيل الخاصة بإنشاء الجامعة لمجموعة من النوادي الخاصة بها، وخطتها لتطوير كليات التربية الرياضية وعلوم الرياضة؛ لمواكبة التطورات العالمية، وإعداد خريجين مواكبين لمتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

وأوضح قنديل أن هناك توجها من الجامعة لإنشاء فروع أخرى للنادي الخاص بها بعد افتتاح الفرع الأول بحرم الجامعة في كل الكليات، ومنها كلية التربية الرياضية بنين، وكذلك التربية الرياضية بنات، سيتم إنشاء فرع بها للسيدات فقط، وإنشاء فروع أخرى بكليات مختلفة.

ويأتي المشروع تتويجًا لجهود الجامعة في تهيئة بيئة مُحفزة للإبداع والتميز في مجال الرياضة، بإنشاء منشآت وملاعب رياضية عالية الجودة، تُلبي طموحات الطلاب والطالبات، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمجال الرياضة للإسهام في بناء شخصية الطالب من جميع النواحي، البدنية والنفسية والاجتماعية والقيادية، وذلك من منطلق مسئولية الجامعة لإعداد الكوادر الشبابية المؤهلة رياضيًا.

وقد أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعه حلوان عن نتيجة مسابقة المعرض الكشفي الثاني لجوالة كليات جامعة حلوان والتي عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.