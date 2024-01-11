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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مع القابضة للمياه موقف المشروعات في أسيوط والوادى الجديد

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موقف المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتى أسيوط والوادي الجديد.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، مواصلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وخلال عام 2023، تمكنت من تحقيق جودة الحياة للمواطنين فى 149 منطقة ريفية بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتلك المناطق، حيث تم الانتهاء من تأهيل محطة مياه ساحل سليم الزلطية، ومحطة مياه المعابدة الزلطية، وتوسعات محطة الحوطا الشرقية، و3 آبار إرتوازية، بجانب تنفيذ 140 كم شبكات مياه للمناطق المحرومة ليصبح إجمالى أطوال الشبكات 765 كم، إضافة إلى تنفيذ 7 كم شبكات صرف صحي، و375 مطبقا، و26 ألف وصلة منزلية، ليصبح إجمالى أطوال شبكات الصرف الصحي 40 كم، و1500 مطبق، و148 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي.

وأضاف المهندس على الشرقاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه جار تنفيذ محطة معالجة النواورة بطاقة 12 ألف م3 /يوم، وأعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحى بقريتي شطب والزاوية، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكى المرشحة بطاقة 600 لتر/ث، ومشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى (درنكة، ودير درنكة، ودرنكة الجديدة)، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه وصرف ومأخذ محطة المطيعة، و5 محطات صرف صحي، و8 آبار إرتوازية، وشبكات مياه وصرف وغرف محابس وخطي طرد بمحافظة الوادي الجديد، وإحلال وتجديد محطات تنقية بالخارجة والداخلة وباريس.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، إلى أنه تم افتتاح المعمل المركزى بتكلفة 152 مليون جنيه ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وتم سحب 454 ألف عينة، وغسيل وتطهير 4800 شبكة و2500 خزان، وقد حصل المعمل على المستوى الأول في تقييم الأداء لسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، واعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لـ3 محطات مياه ومحطة للصرف، كما تم تزويد مدرسة المياه بمعملين مجهزين.

وأوضح المهندس على الشرقاوى، أن محطتى مياه القوصية والوليدية المرشحة، ومحطات رفع الصرف الصحي (الزيرة، دكران، بني سميع) استوفت متطلبات الحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وحصلت محطة نزلة عبد اللاه المرشحة على تجديد الشهادة للمرة الثانية، كما تم تنظيم 300 برنامج لتدريب 1613 عاملاً بالشركة، و215 طالبا بالمدرسة الفنية للمياه، بالتدريبات الصيفية على المحطات والشبكات والتحاليل المعملية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، إلى تنفيذ الشركة لمبادرة صحتنا في بيئتنا لطلاب 150 مدرسة بمراكز أسيوط وأبنوب وساحل سليم، ومبادرة تركيب القطع الموفرة وتعليم السباكة الخفيفة لمسئولي الصيانة، ومبادرة تشجير 150 مدرسة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتوقيع 60 بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية وتوصيل 8000 حالة بالمحافظة، وتنظيم 300 ندوة توعوية لرفع الوعي الثقافي المائي، وتنظيم 166 حملة لطرق الأبواب، وتنفيذ 35 ورشة لتعليم السباكة، والاستجابة الفورية لأكثر من 25 ألف شكوى متنوعة، والرد على استفسارات العملاء

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