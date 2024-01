تعرف على أحداث الحلقات الأولى من مسلسل «روز وليلى»

1/11/2024 10:38:38 AM

طرحت منصة شاهد vip الحلقات الأولى من مسلسل “روز وليلى”، والذي يقوم ببطولته كل من نيللي كريم ويسرا.

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل “روز وليلى”، العديد من الأحداث وتعريف الشخصيات، حيث تلعب نيللي كريم دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.

وتتورط يسرا في قضية قتل، حيث تستعين بصديقتها روز لتتولى مساعدتها، إلا أنها تتورط هي الأخرى في عدد من الجرائم معها، بعد أن يقوم شخص بتصويرهما أثناء محاولتهما فهم ألغاز القضية، بينما يستعين بهما شخص آخر من أجل استعادة أمواله بعد أن نصب عليه حين اشترى قطعة آثار مزيفة.

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

العمل تدور أحداثه في إطار 10 حلقات، ويعرض بشكل أسبوعي.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.