بغداد تعلنها صراحة: آن الأوان لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "آن الأوان لإنهاء وجوده في العراق... بغداد ترفض بقاء قوات التحالف وأمريكا ترفض الرحيل خوفا من داعش".

وجاء في التقرير: "آن الأوان لإنهاء وجوده في العراق.. بغداد تعلنها صراحة، فلا مبرر لوجود قوات التحالف الدولي التي تقوده القوات الأمريكية، لا سيما بعد نجاح العراق في السيطرة على معاقل الإرهاب واجتثاث وجود تنظيم داعش الإرهابي من البلاد، وفرض سيطرة وكامل سيادته على أراضيه".

وواصل التقرير "إطار زمني دعا إليه العراق على لسان رئيس وزرائه محمد شياع السوداني، من أجل خروج قوات التحالف بشكل سريع حتى لا تظل في البلاد فترة طويلة، في ظل تصعيد التوتر الجاري بقطاع غزة وما تبعه من استمرار القصف واشتداد حدة الصراع بين الفصائل العراقية والقواعد الأمريكية بالمنطقة، لتمثل نهايته مسار جديد في العلاقة بين بغداد وواشنطن، والتي أكد السوداني ضرورة إعادة تنظيمها حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة".