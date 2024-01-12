الكومي يكشف كواليس مد القيد في مصر..ويرد على مخالفة بيراميدز لقواعد فيفا



كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، كواليس مد فترة قيد الانتقالات الشتوية في مصر بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

قال الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»:" الاتحاد الدولي يعمم تجربة جديدة بمد فترات القيد في يناير، وبعث للاتحادات الأهلية، الاتحاد المصري لا يمكن أن يرفض حتى لا يضيع تلك الميزة من يده".

أكد إيهاب الكومي:" القيد من هذا الموسم كما هو في مواعيده الأساسية، لكن من الموسم المقبل ستكون المواعيد الجديدة، والمد في يناير سينقص من فترة القيد الصيفية".

شدد إيهاب الكومي:" اتحاد الكرة لم يطلب مد القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم كما يشيع البعض".

وتطرق إيهاب الكومي للرد على الأنباء المتداولة بمخالفة بيراميدز قواعد الاتحاد الدولي «فيفا» في مسألة إعارة اللاعبين بالموسم الحالي، قائلًا:" أشيع في الساعات الماضية أن الاتحاد المصري وافق لبيراميدز على إعارة 9 لاعبين وهو مخالف لقوانين الاتحاد الدولي".

أتم إيهاب الكومي:" اللواء حلمي مشهور أجاب أن بيراميدز أعار 6 لاعبين وهم محمود صابر، محمود صبري، أحمد عاطف إلى زد، أحمد فوزي، عماد ميهوب ويوسف شعبان للمقاولون العرب".

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