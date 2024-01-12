هدفنا تهدئة الأوضاع.. بيان أمريكي بريطاني عاجل بشأن ضرباتهم في اليمن

أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية في بيان مشترك مع 8 دول أخرى، اليوم الجمعة، أن هدفهم هو تهدئة التوترات في البحر الأحمر.

وأضاف البيان المشترك لأمريكا وبريطانيا و8 دول أخرى أن ضرباتهم ضد الحوثيين أضعفت قدرتهم على تهديد الملاحة.



وأكد البيان المشترك أن ضرباتهم ضد الحوثيين حق أصيل للدفاع عن النفس.



ومن جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بيني موردونت، أن تهديد الملاحة جعل المشاركة في الهجوم على مواقع الحوثيين واجبة.



وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، على أن هناك 4 مقاتلات تابعة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على مواقع للحوثيين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، أن قدرات الحوثيين على تهديد السفن تلقت ضربة قوية.



وأضافت الدفاع البريطانية أنه تم استهداف مطارا في اليمن استخدمه الحوثيون لإطلاق صواريخ كروز ومسيرات.