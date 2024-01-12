تدريب 35 مسئولاً على منظومة خدمات المحليات بمركز استدامة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فعاليات ورشة عمل لتدريب 35 من مشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية ومسئولي الجيومكانية بالديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز والمدن على تطبيق اللوائح والقوانين في إنهاء المتأخرات ومنظومة خدمات المحليات، والتي عقدت بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وحاضر فيها أحمد سعيد عجلان، مدير الجيومكانية بالمحافظة، وسماح فؤاد، عضو الإشراف العام على المراكز التكنولوجية.



تناولت ورشة العمل شرح شاشة المتغيرات المكانية الخاصة بالمركز التكنولوجي – الإدارة الفرعية، والإدارة المركزية والتكامل بين المركز التكنولوجي والجيومكانية والجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتطوير لمنظومة المحليات وتفعيل الكتاب الدوري 76 لسنة 2023م، وكيفية إنهاء المتأخرات بالنسبة للإدارة الفرعية والإدارة المركزية.

كما تناولت شرح الكتب الدورية واللوائح والتقارير التي تخص طلب المتغيرات المكانية كود 621 بالمنظومة وتطوير خدمات المحليات وتوضيح بعض المعوقات التي تواجه موظف الشباك بالمركز التكنولوجي والإدارة الفرعية وضرورة اختيار العنوان من خلال المنظومة وليس من خلال بطاقة الرقم القومي مع توضيح كتابة الغرض من ملء النموذج لتسهيل عمل الإدارة المركزية في معرفة بيانات الشهادة الخاصة بالمواطن.



قال محافظ كفر الشيخ، إن الهدف من ورشة العمل تدريب 35 من مشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية ومسئولي الجيومكانيه بالديوان العام والوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة والتي نظمتها وحدة الجيومكانية والإشراف العام على المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة؛ ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة المنظومات والإدارة من خلال تدرب المسئولين والموظفين واطلاعهم على المستجدات لمواكبة التطورات الجارية.

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