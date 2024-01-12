البحر الأحمر تعلن افتتاح مشروعات تنموية وتعليمية خلال احتفالات العيد القومي

تترقب محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، افتتاح عدة مشروعات متنوعة في الأيام القليلة القادمة، احتفالًا بالعيد القومي المصري في 22 يناير. يأتي هذا التوقيت ليرتبط بمعركة شدوان المجيدة، حيث قام أهالي الغردقة ببطولات كبيرة مع القوات المسلحة لصد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان.

وأكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على قرب افتتاح 4 مدارس جديدة خلال احتفالات العيد القومي، وتشمل مدرسة الفيروز ومدرسة محمد بغدادي ومدرسة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى التوسعات بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية.

تعمل أجهزة البحر الأحمر على رفع مستوى الاستعدادات لاحتفالات المحافظة، والتي تشمل إطلاق عدة مشروعات سياحية في شمال الغردقة. وأوضح المسؤولون أن المشروع السياحي سيوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل، مع إضافة أكثر من 250 فندق ومنتج سياحي إلى البنية التحتية السياحية في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المحافظة لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرات التعليمية.