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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عضو مجلس شيوخ بالدقهلية: صرف معونات مالية وعينيه لأهالي العقار المنهار

النائب طارق عبد الهادى
النائب طارق عبد الهادى

أكد النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، ورئيس نادي جزيرة الورد، أنه قرر صرف معونات للأهالي المتضررين إثر انهيار  منزلين وإتلاف  آخرين والمقيم بها 9 أسر بواقع 26 فردا منهم عروسان.

وأضاف أنه سيتم تسليمهم مساعدات مادية وعينية غدا  السبت في مكان تواجدهم، اضافة الى  تكليف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأسر المتضررة بمبالغ مالية من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيجاد سكن بديل لمدة 6 أشهر وتوفير كافة السلع الغذائية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية  إخطار من  مأمور قسم ثان المنصورة  من الأهالى بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة الشال من ناحية شارع الدراسات التابعة لحى شرق المنصورة  بانهيار عقار بمنطقه حى شرق المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية و حى شرق المنصورة وسيارة الإطفاء  وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار .

الجمعيات الأهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية حي شرق المنصورة عضو مجلس الشيوخ محافظ الدقهلية وجه وكيل وزارة التضامن

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