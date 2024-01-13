مجدي عبد الغني: أخشى على منتخب مصر من مستوى حجازي وعبد المنعم

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أنه يخشى على المنتخب الوطني من خط الدفاع في بطولة كأس الأمم الإفريقية وخاصة بسبب أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم مدافعي الفراعنة.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" أنا أثق في إمكانيات لاعبي منتخب مصر وتحقيق آمال الجماهير في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف:" قلق بشأن مدافعي منتخب مصر خاصة أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، لأن حجازي لسه راجع من الإصابة وأكيد هو في قلق".

وأتم:" منتخب مصر الآن يملك الكثير من اللاعبين المحترفين لذلك أرغب أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي واحد أفضل اللاعبين في العالم يقوم بتشجيع اللاعبين ويحقق هذه البطولة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل، لحساب الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، التي ستنطلق غدًا السبت وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.